Consulta | terzo nulla di fatto Parlamento per elezione giudice costituzionale**

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Ancora undiper l'delcostituzionale di nomina parlamentare chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato lo scorso 11 novembre. Ilscrutinio, al quale hanno preso parte 405 parlamentari, ha infatti registrato 380 schede bianche, 20 nulle e 5 voti dispersi. La maggioranza richiesta per l'era dei due terzi i componenti l'Assemblea, pari a 404 voti. Dalla prossima seduta per l'occorreranno i tre quinti del plenum, pari a 363 preferenze.

