Consiglio Regionale della Campania - approvato ‘Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico ricreative’

dopo le elezioni regionali in Basilicata 2024 , vinte dal presidente uscente Vito Bardi, è ufficiale l'elenco dei consiglieri eletti in Consiglio Regionale : 12 vengono dalla circoscrizione di Potenza, 7 da quella di Matera e uno è il candidato ...

Utilizzazione aree demanio marittimo, Campania approva il Piano - Il Consiglio Regionale della Campania a maggioranza ha adottato il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. (ANSA) ...ansa

“Il Premio Rosa Camuna a Bossi”, in Lombardia la proposta spiazza la destra e divide il Consiglio: onorificenza a rischio - Umberto Bossi spiazza ancora la Lega. Questa volta non per le dure critiche a Matteo Salvini, ma per la proposta, arrivata al Consiglio Regionale della Lombardia, di dedicargli il Premio Rosa Camuna, ...ilfattoquotidiano

La Campania ha la nuova legge urbanistica, meno consumo di suolo - Rigenerazione territoriale e urbana, sostenibilità ambientale, ecologica, urbanistica, economica e sociale, rafforzamento della resilienza urbana, contrasto al consumo di suolo e di incremento del suo ...ansa