Confindustria-Deloitte - investimenti e convergenza politiche per accelerare transizione economie G7

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Più, più collaborazione tra pubblico e privato e piùtraindustriali dei Paesi B7 per realizzare unaverde capace di coniugare sostenibilità e competitività. Queste le priorità per il G7 individuate nel B7 Flash, la nota dielaborata in occasione dell’evento B7 “G7 Industry Stakeholders Conference” in programma a Torino il 28 aprile e della riunione Ministeriale G7 su “Energia, ambiente e clima” in agenda il 28, 29 e 30 aprile nel capoluogo piemontese. “La conferenza di Torino rappresenta un’opportunità unica per discutere e delineare strategie efficaci per affrontare uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: trasformare laecologica in una grande opportunità di ...