Confcommercio fa propaganda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) "Nuovo regolamento del commercio: un copia incolla mal fatto". Andrea Silvagni (Pd) attacca la(che ha ’promosso’ il nuovo regolamento e ne ha rivendicato la paternità): "Dispiace – attacca Silvagni – vedere come un’importante associazione di categoria, forse nella speranza di cercare visibilità, forse nel tentativo goffo di inserirsi nella campagna elettorale, si sia prestata a rilasciare dichiarazioni approssimative sul dibattito tenutosi in consiglio sul nuovo regolamento sul commercio. Peccato perché i rappresentanti dierano presenti in consiglio e hanno potuto ascoltare come il voto di astensione del sottoscritto sia stato un premio alla volontà e allo sforzo di adottare un’iniziativa a sostegno del commercio, in quanto il giudizio sul documento era ben più negativo. Un copia incolla mal fatto di altri regolamenti. Un ...