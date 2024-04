Concorso MAECI 2024 | 50 posti per Laureati

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale () ha pubblicato nei giorni scorsi un bando dipubblico per assumere 50 unità di personale per ricoprire il ruolo di Segretario di Legazione in prova. Se il tuo desiderio è sempre stato quello di lavorare in un contesto internazionale, avendo la possibilità di interfacciarti con culture da tutto il mondo, questa è certamente l’occasione che stavi cercando! Ilè un’opportunità attesa da mesi che si è concretizzata di recente, nella quale tutti coloro che rispondono ai requisiti potranno mettere alla prova le proprie capacità e conoscenze e ricoprire un posto all’interno degli uffici dello stesso Ministero. Nei prossimi paragrafi scopriremo nel dettaglio cosa aspettarsi da questa opportunità di ...