Concerto Primo Maggio - sul palco Mahmoo - Negramaro e Rappresentante di lista

(Di martedì 23 aprile 2024) Manca sempre meno aldel2024, promosso da Cgil, Cisl e Uil e trasmesso da Rai 3, Radio 2 e Rai Play. Nella giornata di oggi sono stati annunciati alcuni dei grandi artisti che si esibiranno sulche quest’anno sarà al Circo Massimo. Si tratta di Achille Lauro,d,, Colapesce Dimartino, Cosmo, Dargen D’amico, LaDi, Malika Ayane, Maria Antonietta Morgan, Motta,, Piero Pelù, Piotta, Rose Villain. A condurre il, organizzato da ICompany, sono Ermal Meta e Noemi con Big Mama in apertura. Tema guida di quest’anno è “costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”.

Torna la grande festa in musica del Concertone del Primo Maggio . Un evento musicale che va in scena da oltre 30 anni e che quest’anno eccezionalmente abbandonerà la sua storia location a cielo aperto di Piazza San Giovanni e si trasferirà al Circo Massimo. annunciati i conduttori di questa nuova edizione. Il Concertone del Primo Maggio torna anche quest’anno a movimentare la piazza romana. A seguito dell’annuncio del cambio di location, ... (velvetmag)

È tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2024: ecco chi sono i cantanti , la scaletta e i biglietti per l'evento live L'articolo Concerto “Primo Maggio 2024” : la lista dei cantanti che si esibiranno proviene da Novella 2000. (novella2000)

Concertone del Primo maggio 2024: da Achille Lauro a Rose Villain, svelato il cast ufficiale - Il Primo maggio si avvicina e come ogni anno è in arrivo il Concertone dove viene celebrata anche la musica Italiana. Dopo che negli scorsi giorni sono stati annunciati Noemi e ...ilmessaggero

Roma, Concerto Primo Maggio: ecco gli artisti che saliranno sul palco - Un appuntamento imperdibile che avrà inizio alle ore 13.15 con un opening condotto da BIGMAMA (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo, presentato dall’inedita coppia artistica NOEMI e ER ...ilquotidianoitaliano

Concerto Primo Maggio, sul palco Mahmood, Negramaro e Rappresentante di lista - Manca sempre meno al Concerto del Primo Maggio 2024, promosso da Cgil, Cisl e Uil e trasmesso da Rai 3, Radio 2 e Rai Play. Nella giornata di oggi sono stati annunciati alcuni dei grandi artisti che s ...tpi