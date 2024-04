Comune di Napoli - confronto in Commissione Infrastrutture su ZTL Centro Storico per bus turistici

Il Comune ha scoperto che all?interno di alcuni locali di Castel dell?Ovo c?è «attualmente un occupante abusivo». Per quanto possa sembrare assurdo, non...

“ Turismo a Napoli …così non va”: a sostenerlo è l’Atex , l’associazione del Turismo extralberghiero in una “nota di protesta costruttiva” trasmessa al Comune di Napoli . Gli autori della missiva – il presidente regionale Sergio Fedele e i vertici ...

Osimhen: "Sentire i tifosi del Napoli gridare il mio nome un sogno che diventa realtà! Koulibaly mi raccontò una cosa, ecco quali riti ho prima delle partite" | VIDEO - Parla Victor Osimhen, attaccante del Napoli e Pallone D’Oro Africano, intervista a Betsson Sport pubblicata sui canali social del Napoli, direttamente dal Konami Training Center. Intervista Osimhen: ...msn

Napoli, ecco il biglietto unico per il Pio Monte e il Tesoro di san Gennaro - Due musei, un solo biglietto. Per spostare il flusso turistico. Per rendere ancora più attrattiva un’offerta già tra le più interessanti in città. È ...ilmattino

Ponte 25 Aprile e 1 Maggio, a Napoli 400mila turisti: metro ogni 8 minuti, infopoint e bagni pubblici aperti - Il Comune di Napoli ha potenziato numerosi servizi per accogliere al meglio le centinaia di migliaia di turisti previsti in città per i Ponti del 25 Aprile ...fanpage