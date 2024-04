Comicon sold-out da record - Napoli Pop ospita la Corea

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVerso un nuovodi 200mila visitatori e giàout: è conto alla rovescia per– International Pop Culture Festival, XXIV edizione, che torna alla Mostra d’Oltremare didal 25 al 28 aprile. Quinto festival del settore al mondo (come ricordato dal patron Claudio Curcio che ha presentato il programma con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca), 560 eventi, più di 450 ospiti, mai così tanti asiatici, venti mostre, un calendario OFF in città. Tra le novità c’è “K-omicon” in occasione del 140/o anniversario dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Italia e. Appuntamento assolutamente crossmediale, la quattro giorni racchiude varie aree tematiche: Fumetto, Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, ...