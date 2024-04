Comicon 2024 - da Elodie a Liberato | gli appuntamenti da non perdere

Disney+ ha annunciato che la nuova stagione di Doctor Who sarà protagonista di un panel esclusivo al ComiCon di Napoli 2024, evento che ricordiamo essere in programma giovedì 25 aprile alle ire 14:00 presso la Sala Italia, dove i fan potranno gustarsi una clip inedita della nuova stagione. Come se non bastasse questa novità, il panel vedrà come ospiti i content creator FraGullo, Giorgina Dee e il collettivo ArteSettima e sarà moderato da Eva ... (game-experience)