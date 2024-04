Come sta Eleonora Giorgi | la prima foto sui social dopo l’intervento

(Di martedì 23 aprile 2024) Personaggi tv., la notiziaper tumore:sta – Non poteva che paragonarsi a una fenice, la creatura mitologica che rinasce dalle proprie ceneri,per il suo ritorno ufficiale suila delicata operazione al pancreas. L’attrice ha pubblicato lapost intervento per la rimozione del tumore, aggiornando così i fan sulle sue condizioni di salute. (continua a leggerele) Leggi anche: Belen Rodriguez, spunta ladel nuovo possibile fidanzato Leggi anche:Daniele, è successo a “Storie Italiane”: il clamoroso gesto in diretta ...

Paura per una Ragazza di 20 a Roma. La giovane, questa mattina alle 7, è caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio . Ha fatto un volo di circa 5 metri finendo sul terrazza mento sottostante di via del Muro torto cade dalla terrazza del Pincio Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono accorsi i vigili del fuoco di Roma che, con l'ausilio di una autoscala, hanno raggiunto il terrazza mento e la Ragazza portandola sulla sede stradale ... (iltempo)

Costantino Vitagliano, memorabile tronista di “Uomini e Donne” nel 2003, ha recentemente condiviso riflessioni profonde sulla sua vita passata e presente in un’intervista toccante con Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona”. Famoso per il suo fascino e carisma che hanno catturato il cuore di molti spettatori, oggi Costantino affronta sfide ben diverse da quelle dei riflettori televisivi, combattendo contro una malattia rara e ... (ilfattoquotidiano)

Personaggi tv. “Ho fatto la radiografia, come sto ora”: Peppe Di Napoli , l’annuncio dopo l’Isola – Peppe Di Napoli , il pescivendolo che nei giorni scorsi è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi a causa di problemi fisici, è torna to nella sua Napoli . (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi è stato eliminato nella puntata di ieri Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, curiosità: quanti kg hanno perso i ... (tvzap)

Oggi è la Giornata della Terra - L'edizione 2024 della Giornata Mondiale della Terra è dedicata al rapporto tra uomo e plastica: in occasione della ricorrenza nata nel 1970 negli Stati Uniti e osservata oggi in 192 nazioni, Earthday.linkedin

“Il mustang e la piccola stella del mattino”: il racconto del sogno di libertà di un giovane Lakota non ha confini - La condizione attuale dei nativi americani che vivono nel South Dakota raccontata nel romanzo "Il mustang e la piccola stella del mattino", frutto della ...laprimapagina

Google sta per cancellare uno dei suoi servizi più apprezzati: brutte notizie per tutti - Google, brutte notizie in arrivo per tutti. Ecco che cosa ha deciso di cancellare il colosso del web. Il servizio era super utilizzato.abruzzo.cityrumors