Come si difendono i poliziotti penitenziari accusati di tortura al Beccaria | “Abbandonati a noi stessi”

Oderzo. «Azzurra Come Gianna Beretta Molla: una voce che ci parla nel profondo» - Don Maurizio Gagliardini (Associazione Difendere la Vita con Maria), che promuove la memoria della mamma di Magenta, riflette sul caso della donna che ha dato la sua vita per far nascere il figlio ...avvenire

Come difendere l’io dall’AI - Il rischio accessorio è che gli uomini, per troppa fiducia nel progresso, subappaltino all’IA anche la propria “divinità”, quella capacità creatrice che deriva loro dall’essere stati generati “a ...ilsole24ore

Minacce di morte per intimare il pagamento dei lavori: denunciato - VEZZANO (Reggio Emilia) – Non ha eseguito i lavori Come previsto dalla committente che, quindi, ha deciso in autonomia di trattenere una parte dal totale in fattura per coprire le spese di ripristino.reggionline