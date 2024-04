Collovati | Questa è la vittoria di Inzaghi! Inter continua

(Di martedì 23 aprile 2024) Fulvioha definito in questo modo dagli studi di Rai Sport ladell’contro il Milan e lo scudetto ormai matematico. SUCCESSO – Fulviodefinisce così il successo nerazzurro della stagione attuale: «è ladi Simone, della proprietà che è garanzia del futuro. I dirigenti sanno lavorare, Zhang ha detto che ci sarà continuità. Scoprire e andare a prendere giocatori. Fino a un anno fa si dicevaOut, ma ha vinto due finali su tre e ora ha vinto anche lo scudetto. Poi la società che sa scegliere i giocatori giusti e tutto il gruppo»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Szczesny in un altro club di Serie A: “Indizio per l’arrivo di Allegri” - In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe non ripartire da Wojciech Szczesny: spunta l'ipotesi Napoli ...calciomercato

Fulvio Collovati, il ritratto di un calcio ormai scomparso - Di allenatori Fulvio Collovati ne ha incontrati tanti. “Vorrei menzionarli tutti, ma senza dubbio a Pippo Marchioro. allenatore innovativo, devo riconoscere il coraggio di avermi fatto esordire a San ...milanosportiva

Collovati: “Derby di Milano Molto probabile che l’Inter vinca lo Scudetto lunedì” - Il grande doppio ex Fulvio Collovati ha esaltato il lavoro di Inzaghi e rimarcato come il derby di Milano possa essere decisivo per Pioli ...derbyderbyderby