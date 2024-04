Coach Priftis analizza la sconfitta - difesa chiav - incognita Smith

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) Realista e chiaro il commento di Dimitrisa fine gara: "I numeri dicono tutto – afferma ilUnahotels - nel primo tempo abbiamo subito 57 punti nel secondo 26, e chiaramente è un datoe della partita. E’ stata quindi una questione soprattutto difensiva. Nello specifico: nel primo tempo siamo stati molto aggressivi ma più lenti rispetto a Bologna, non abbiamo tenuto l’uno contro uno, e dovendo ricorrere agli aiuti abbiamo lasciato scarichi facili sotto canestro e concesso troppi rimbalzi in attacco, Nel secondo tempo siamo riusciti a correggere questa situazione e le cose sono migliorate. Ora ci aspettano due partite e dobbiamo vincerne almeno una per arrivare ai playoff, quindi testa alla prossima gara (con Napoli domenica al Palabigi, ndr)". Sulle condizioni diè ...