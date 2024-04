Civitanovese - ultimo sforzo | Ora battiamo la Jesina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) L’ultima salita prima della meta. Tradotta nel gergo ciclistico, suona così la mission a cui è chiamata la capolista, a caccia di un’altra vittoria per salire in serie D nel match in programma domenica, al Polisportivo, contro i biancorossi della. Nonostante il largo successo, lo 0-3 ottenuto ai danni del Monturano Campiglione, la passata giornata di campionato non ha fatto registrare la vittoria del torneo da parte dei rossoblù di Alfonsi, a causa del poker rifilato all’Atletico Azzurra Colli dal Montefano, la seconda forza del campionato. "Sapevamo – commenta il terzino Lorenzo Pasqualini – che c’era questa possibilità, ma abbiamo voluto pensare soltanto alla nostra partita, che infatti abbiamo vinto con merito. Nonostante anche loro avessero un obiettivo molto chiaro, la vittoria è arrivata al termine di una prestazione di ...