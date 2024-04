Cimo - ' Def manca di coraggi - risorse certe per rinnovo contratti'

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - "Il Defdio, perché non impegna vereper rilancio di alcuni ambiti e sconta anche un altro problema ildel contratto del comparto sanità 2022-2024. Ci sono 1,5 miliardi e 900 milioni per la dirigenza, arrivano ai 2,2-2,4 miliardi, ma p

Cimo, ‘Def manca di coraggio, risorse certe per rinnovo contratti’ - Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) – “Il Def manca di coraggio, perché non impegna vere risorse per rilancio di alcuni ambiti e sconta anche un altro problema il rinnovo del contratto del comparto sanit ...ilsannioquotidiano