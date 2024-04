Ciclismo Pedale Chiaravallese - buoni risultati in tutte le categorie in gara domenica scorsa

Nella stessa giornata si disputerà a Monsano il 1° trofeo FC in un’area concessa per la manifestazione dall’amministrazione comunale Chiaravalle, 22 aprile 2024 – Si disputerà giovedì 25 aprile la 51° edizione del trofeo della Liberazione. La gara che prevede partenza ed arrivo a Chiaravalle transiterà anche nel Comune di Monte San Vito si snoderà in un circuito di 8 km ripetuto 4 volte dagli Esordienti 1° anno (partenza ore 14), ... (vallesina.tv)

La Spezia, 20 aprile 2024 – “Mille e cinquecento scalini di terrore": 12 minuti e 26 secondi di girato in cui Torquato Testa, atleta lombardo estremo classe ‘93 ed esponente a livello mondiale dello slopestyle, tenta una nuova impresa lungo la scalinata di Monesteroli. Stimati per eccesso i gradini, almeno nel titolo della clip, riportata a pezzi sulla sua pagina Instagram da 222mila follower e in versione integrale sul canale YouTube da ... (lanazione)