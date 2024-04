Ciambellone con fiori di sambuco | la torta di una volta super soffice e profumata!

Questo Ciambellone alla panna è super fluffy! E’ fondamentale usare panna fresca da frigo e non quella da montare, la resa non sarebbe la stessa! Portiamola fuori dal frigorifero per tempo, non dovremo utilizzarla fredda! Per quando riguardo le uova, usiamole a temperatura ambiente e prediligiamo quelle medie. È un dolce soffice che si scioglie in bocca ed è squisito a merenda, a colazione, ma anche a fine pasto. Si conserva inalterato, senza ... (pianetadonne.blog)

Ciambellone al latte condensato: soffice e goloso Ci troviamo di fronte a un dolce che sa di ricordi d’infanzia: il Ciambellone al latte condensato. È un dolce pronto a deliziare il palato e a conquistare tutti in famiglia. La sua preparazione è così facile che basta un attimo per mettersi all’opera. Siete pronti a deliziare voi stessi e i vostri cari con questo squisito dolce? Allora non perdiamo tempo e iniziamo subito! Ciambellone al latte ... (pianetadonne.blog)

Ciambellone con gocce di cioccolato: ricetta altissima e facile! L’impasto ha la consistenza umida e irresistibile delle torte americane, quelle che si sciolgono in bocca e non “strozzano”. Ha il sapore rotondo e pieno dei dolci della nostra infanzia, quelli che preparavano a casa le nonne e ci richiamavano in cucina attraverso quel loro profumo inebriante che penetrava di stanza in stanza. Perfetto a colazione o a merenda, farà la gioia di ... (pianetadonne.blog)

Il Ciambellone Red Velvet è la versione casalinga della ricetta americana: la famosissima Red Velvet Cake, una di quelle preparazioni di pasticceria così ricercate e inavvicinabili con cui difficilmente mi cimento. Proprio per questo, quando ho provato questo impasto semplice e veloce, mi sono rasserenata perché la riuscita è assicurata e il sapore ricorda da vicino quello dell’originale. Per realizzarla, serve il latticello (qui l’articolo su ... (pianetadonne.blog)