Chi è Max Kolomatsky - l’artista che rifà in anonimo i volantini di New York

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 23 aprile 2024) Maxun nome ce l’ha. E ha anche una carriera avviata di artista e filmaker. Ma è diventato famoso negli ultimi mesi per un’attività che svolge in maniera completamente anonima. Si diverte ad andare in giro per Newe trasformare iche si trovano solitamente appiccicati ovunque. Dal palo del semaforo al secchio dell’immondizia, fino a porte e muri. Foglietti fatti in casa dai vari professionisti che offrono i loro servigi, che spesso e volentieri finiscono nel dimenticatoio (diventando spazzatura). Cosa fa il buon, alias The Cool Looking Bug (l’insetto figo)? Prende il volantino, lo porta a casa e lo stravolge con il suo tablet. Ingrandisce l’immagine, migliora le scritte, dà risalto ai nomi, usa colori squillanti e memorabili. Poi, torna sul luogo del “delitto” e mette le sue ...