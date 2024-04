Che tempo farà il ponte del 25 aprile e dove ci saranno freddo e neve | le previsioni meteo di Giuliacci

(Di martedì 23 aprile 2024) Ledel colonnelloa Fanpage.it per ildel 25: ", pioggia esu tutta Italia, soprattutto al Nord. E la situazione non migliorerà in vista del primo maggio anche se comincerà a fare più caldo".

Avvicinare il grande pubblico ai temi della scienza microbiologica attraverso le opere arti stiche è stato l'obiettivo di BacteriArt3 - from invisible to visible, progetto di Yakult Italia e NABA, Nuova Accademia di Belle arti , che ha premiato un gruppo di giovani studenti (vanityfair)

Siamo ormai in un mondo dominato dalla tecnica che assume una sua dimensione metafisica con la creazione e sviluppo dell’Intelligenza artificiale che sembra destinata a sostituirsi all’uomo non solo nelle attività produttive ma anche in quello che è l’ambito più profondamente umano che è il pensiero e la sfera dei sentimenti emozionali. Ma è possibile una dimensione di autonomia dell’IA nel campo della metafisca e la sua sostituzione del ... (strumentipolitici)

Massimo Filardi e Gennaro Iezzo sono intervenuti a Marte Sport Live. In diretta a Radio Marte hanno parlato della prestazione disastrosa di Empoli, della situazione nello spogliatoio azzurro e da dove poter ripartire. Di seguito le loro dichiarazioni. Filardi sulla stagione del Napoli “La stagione è ormai senza speranze perché so cosa vuol dire, avendo vissuto una situazione del genere. Nella stagione 1989-90 ero all’Avellino in B e ... (terzotemponapoli)

bambini di 7-10 anni che snobbano “i carboidrati”, dissertano di proteine e dieta chetogenica. Ragazzine che si lamentano delle gambe grosse e si “mettono a dieta, come la mamma”. I nostri figli ci ascoltano e questo è il risultato del ricorrere di temi legati a diete e dimagrimento nei nostri discorsi . Un risultato molto pericoloso. ... (iodonna)

Il legame tra percezione del tempo e informazioni visive Uno studio recente ha rivelato che la nostra percezione del tempo è profondamente influenzata da ciò che vedi amo. I partecipanti di un esperimento percepivano in modo diverso il tempo trascorso guardando un’immagine in base alla sua grandezza, disordine o memorabilità. I risultati dello studio, pubblicati su Natura Comportamento Umano, offrono nuove prospettive sul modo in cui le persone ... (newsnosh)

Che tempo farà il ponte del 25 aprile e dove ci saranno freddo e neve: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Giuliacci a Fanpage.it per il ponte del 25 aprile: "Freddo, pioggia e neve su tutta Italia, soprattutto al Nord ...fanpage

Premio per l’ambiente, tempo fino al 20 maggio - C’è tempo fino al 20 maggio per presentare la domanda di partecipazione al Premio Rotary per l’ambiente 2024. Il premio è ormai un appuntamento classico del calendario primaverile faentino, sin dalla ...ilrestodelcarlino

SANITÀ/ Se i sostenitori del Ssn fanno appelli contro Schillaci e “dimenticano” Speranza (& co.) - 14 scienziati e 75 società scientifiche chiedono più risorse per il SSN. Dov'erano quando a ridurle sono stati ministri come Speranza, Grillo e Lorenzinilsussidiario