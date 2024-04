Che Dio Ci Aiuti lascia il Convento nell’ottava stagione Elena Sofia Ricci comparirà in ‘qualche episodio’

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 aprile 2024)e Chillemi (US Rai) Non c’è Che Dio Cisenza suor Angela e così sarà anche per l‘ottavadella celebre fiction di Rai1, in onda nel 2025.continuerà infatti ad apparire in alcuni episodi della serie tv, che avrà ancora una volta come protagonista assoluta Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra Leonardi. Una buona notizia per i fan, che si dovranno però preparare all’ennesimo cambio di location. Come svelato da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, sulle pagine di Sorrisi, i nuovi episodi non saranno ambientati ad Assisi, città principale della narrazione a partire dalla sesta, ma a Roma. Inoltre, i protagonisti della storia non vivranno più in un, ma in una casa di accoglienza ...