Certo - certissim - anzi probabile | è lo stop all’utilizzo degli idrocarburi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) Devono aver destato una certa perplessità i comportamenti di diverse aziende che producono energia elettrica in varie parti del mondo. Seppure in quantità diverse, stanno venendo alla luce dovunque con varie modalità comportamenti resilienti. L’ Italia è uno dei paesi dove il fenomeno si manifesta in modo particolarmente evidente. Alcune condizioni in essere o prossime a divenirlo, se riordinate con una determinata logica, possono essere di aiuto per comprendere l’ effettivo stato dei fatti. Quanti hanno avuto modo di seguire, anche solo dall’ inizio di quest’anno, le attività delle aziende che producono e distribuiscono energia elettrica, si saranno chiesti se fossero loro a non capire o, come è più, se fossero le stesse notizie provenienti da quel comparto a essere senza ombra di dubbio contraddittorie. Espresso nella maniera immediata, tipica dei ...