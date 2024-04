Certificazione Unica 2024 - si può scaricare da App NoiPA in tre passaggi

Non solo CU aziendale e Inps, dallo scorso 18 marzo è online anche la Certificazione unica INAIL 2024 . Anche questo ente agisce da sostituto d’imposta per i contribuenti. Chi ha percepito prestazioni relative a infortuni ad esempio, può scaricare il documento fiscale utile ad effettuare la dichiarazione dei redditi 2024 . Si tratta del documento fiscale dettaglia tutti i dati relativi ai redditi pensione percepiti nell’anno di ... (leggioggi)

Per scaricare la Certificazione Unica dal sito dell’Inps, la procedura è molto semplice. Vediamo nel dettaglio quali sono i vari step da seguire. come scaricare il Cud – Ilcorrieredellacittà.com Di seguito le istruzioni per scaricare il vecchio modello CUD online. Certificazione Unica, cos’è La Certificazione Unica Inps 2024, abbreviata in Cu, altro non è che il vecchio modello Cud che l’Istituto nazionale della Previdenza sociale mette a ... (ilcorrieredellacitta)