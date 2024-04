Centrodestra diviso a Ceriano Divorzio tra Forza Italia e Lega L’ex assessore contro Cattaneo

A due mesi dal voto, giorno più giorno meno, le scelte del Centrodestra lucchese sui candidati sindaci di molte località sono ancora avvolte nelle nebbie. A partire da Capannori, comune non certo di secondaria importanza visto che è il secondo della Piana di Lucca e terzo a livello provinciale, dove il Centrodestra è attualmente bloccato e senza un candidato ufficiale ai nastri di partenza. La giostra dei potenziali nominativi, mentre il ... (lanazione)

VENEZIA - Unito in 6 comuni, diviso in 10, in alto mare in 8. Così il centrodestra nei 24 comuni del Veneto con più di 15mila abitanti che l?8 e il 9 giugno dovranno eleggere il... (ilgazzettino)

Firenze, 10 marzo 2024 – Oggi si vota in Abruzzo, Regione diventata determinante per la tenuta della coalizione di destra-centro dopo la sconfitta in Sardegna. Lo dimostra la massiccia presenza, in questi giorni, di ministri e parlamentari della maggioranza - carichi di promesse come Babbo Natale di regali - a fianco del presidente uscente Marco Marsilio (FdI). A sfidarlo sarà il professor Luciano D’Amico, docente di economia aziendale ... (lanazione)

Sono state depositate ieri le liste relative alle elezioni provinciali che si terranno il prossimo 17 marzo. Le liste sono in tutto quattro: una di Forza Italia, un?altra di Fratelli... (quotidianodipuglia)

VENEZIA - Il tema lo introduce direttamente Luca Zaia, mentre a Venezia, in un affollatissimo salone di Palazzo Balbi, presenta il World Health Forum Veneto, la quattro giorni in programma a... (ilgazzettino)