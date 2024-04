Cellulite e ritenzione idrica non sono la stessa cosa - anche se spesso sono confus - come spiega l' esperta

(Di martedì 23 aprile 2024)e,in realtà due inestetismi differenti. E ora che la bella stagione sta tornando, riconoscerle per meglio trattarle è il primo passo.per impostare una corretta body routine. Vediamola. Massaggio drenante,farlo a casa per contrastare laX ...

Ludovica Valli è tra le influencer che cercano di mandare messaggi positivi sul proprio corpo e sull’accettazione di sé. Così Valli , mamma di due bimbi e incinta del terzo, ha condiviso con i suoi follower un video di se stessa in canottiera e slip : “Quando mi dite ‘ come fai a non avere la cellulite ’… In realtà c’è sempre stata, oggi in gravidanza ho pure il triplo di ritenzione . Me ne frega qualcosa? Zero di meno. Sono anni che mi Mostro anche ... (ilfattoquotidiano)

L'attività fisica intensa potrebbe addirittura aumentarla. Scopri quale sport praticare se hai problemi di microcircolazione - L'attività fisica intensa potrebbe aumentare la ritenzione idrica. Ecco cosa sapere e quale sport praticare se hai problemi di microcircolazione ...gazzetta

5 fanghi Guam per trovare il trattamento antiCellulite più adatto a te, inclusi errori e consigli per l'applicazione - Efficaci in tutti i modi, dal metodo classico a quello da soli 15 minuti. Quando e come applicare i fanghi Guam per vedere i risultati ...vogue

Sembra Cellulite, ma non lo è: quando la buccia d’arancia non è quello che sembra - Non esiste inestetismo più temuto, odiato e combattuto della Cellulite. Una condizione legata a un metabolismo alterato del tessuto sottocutaneo, che determina un aumento delle dimensioni delle ...amica