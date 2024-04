Celine Dion e la sua malattia rara | Spero in una cura miracolosa

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – “Ho questaper qualche motivo sconosciuto. Per come la vedo io, ho due scelte. O mi alleno come un atleta e lavoro duro, oppure stacco la spina ed è finita, rimango a casa, ascolto le mie canzoni, sto davanti allo specchio e canto per me”. A dirlo è, che si è confessato a cuore aperto a Vogue Francia e ha parlato della sindromeche l’ha colpita da qualche anno, la Sindrome della Persona Rigida. “Ho scelto di lavorare con tutto il mio corpo e tutta la mia anima, dalla testa ai piedi, con un team medico. Voglio essere il meglio che posso essere. Il mio obiettivo è rivedere la Torre Eiffel”, ha detto l’artista canadese, costretta a convivere con lacondizione neurologica, ammettendo di non averla ancora sconfitta. “La affronto un giorno alla volta”. La ...

