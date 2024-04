Celebrazione del 79esimo anniversario della Liberazione a Vecchiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024)(Pisa), 23 aprile 2024 - Un calendario ricco di iniziative, è quello messo a punto per ild'Italia dal Comune di, in collaborazione con Anpi Provinciale Pisa, e in particolare con la sede di. “Questo, oltre ad essere un consueto appuntamento importante per il nostro Paese, di cui è urgente recuperare proprio a livello nazionale uno spirito unitario che deve essere principio saldo alla base di questa, ci spinge anche a guardare, non senza sgomento, alla situazione internazionale, funestata da conflitti, anche a noi vicini, che mettono a repentaglio valori quali democrazia e pacifica ...