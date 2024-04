Cazzano Sant’Andrea - la Trèves a rischio chiusura | preoccupazione per 40 lavoratori Proclamato lo sciopero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Bergamo, 23 aprile 2024 – Un’altra azienda in crisi:Italia ha comunicato ieri alle Organizzazioni Sindacali e alle Rsu la volontà di chiudere lo stabilimento produttivo diSant'Andrea che occupa attualmente 40, mentre intende mantenere aperto lo stabilimento di Aprilia, sempre appartenente al gruppo. La multinazionaleha rilevato la Roi automotive technology nel 2021 ed è attiva nella produzione di tappetini e cappelliere per auto ed ha, come cliente principale, Stellantis. Dalle dichiarazioni dell'azienda la prospettiva diè supportata dall'attuale calo dei volumi produttivi di Mirafiori e dallo spostamento dell'asse dei progetti acquisiti da Treves Italia sugli stabilimenti Stellantis di Melfi, Cassino e Pomigliano che scontano una lontananza geografica ...