(Di martedì 23 aprile 2024) E’ caccia all’uomo che avrebbe picchiato violentemente, a, una, per portarle via con forza la, prima di darsi alla fuga. Ieri pomeriggio i carabinieri disono intervenuti nell’San Giovanni di Dio a Frattamaggiore per unaferita. Poco prima la vittima, una 44enne di, mentre

È stata avvicinata da un uomo mentre stava passeggiando in via Padula a Casoria , ieri pomeriggio, quando per reagire al tentativo del balordo di rubarle la borsa è stata picchia ta con calci e pugni L'articolo Rapina a Casoria , picchia con calci e pugni una 44enne in strada per rubarle la borsa sembra essere il primo su Teleclubitalia. (teleclubitalia)

Casoria, calci e pugni per rapinarle la borsa: donna finisce in ospedale - E' caccia all'uomo che avrebbe picchiato violentemente, a calci e pugni, una donna a Casoria, per portarle via con forza la borsa ...2anews

Violenta rapina in pieno centro: donna afferrata per i capelli e pestata a sangue - Ieri pomeriggio i carabinieri di Casoria sono intervenuti nell’ospedale San Giovanni ... La donna non si è arresa e lui ha iniziato a prenderla a calci e pugni fino ad impossessarsi della borsa per ...napolitoday

Campania, rapinatore picchia a calci e pugni una donna: si indaga - La vittima stava passeggiando quando è stata avvicinata dall'uomo, appena sceso da un'auto, che ha tentato di rubarle la borsa.agro24