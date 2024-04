Caso tifoso malato - la dottoressa Bettinelli | 'Edoardo ha iniziato il percorso di fine vita'

Ilaria Salis venne inizialmente accusata per quattro delle aggressioni antifa avvenute lo scorso febbraio 2023 a Budapest, per poi venire esclusa da due di queste perché la 38enne italiana non si trovava in Ungheria in quei giorni. Le ultime due aggressioni riscontrate dalle autorità riguardano due coppie di persone, due ungheresi e due tedeschi, che avevano partecipato ai festeggiamenti de il Giorno dell’Onore. Tra le vittime c’era László ... (open.online)