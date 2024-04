Caso Scurati - Cacciano PD | Censure inquietanti e nervi scoperti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi, nell’anno di grazia 2024, avere a che fare con la censura in Italia appare semplicemente folle. Parlare di censura per un monologo di un minuto su antifascismo e postfascismo, alla vigilia della festa della Liberazione, è inquietante oltre che folle. Inquietante perché il monologo di, cui va la totale solidarietà del Partito Democratico di Benevento, non appare neanche un fiammeggiante manifesto, una dichiarazione di sfida aperta a qualcuno o a qualcosa, bensì un semplice scritto di buonsenso che ricorda storie, fatti e ruoli. Di contro, è inquietante che qualcuno abbia potuto sentirsi sfidato da tali parole, in palese evidenza che più di un nervo tuttora scoperto è stato irritato. È oltremodo inquietante che la Rai, il servizio pubblico nazionale, si senta in diritto di lenire il formicolio di quel nervo scoperto, ...