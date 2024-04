Caserta - Napoletano FdI | bilancio di previsione inadeguato

(Di martedì 23 aprile 2024). Undiconcepito come un semplice adempimento burocratico, untecnico e non politico, uncompletamente ingessato. Ilpreventivo è l’atto con il quale l’amministrazione dovrebbe dare precise indicazioni degli obiettivi più reali possibili che si prefigge di perseguire. Ildirappresenta gli eventi che si intendono governare ed ogni stanziamento deve essere rappresentativo di una progettualità di visione futura più realizzabile possibile. C’è stato presentato invece un documento superficiale, insufficiente edin riferimento alle attività complessive che devono essere portate avanti, dei problemi che devono essere affrontati e che andrà avanti a colpi di ...

Caserta . Continuano le segnalazioni di cittadini che denunciano il mancato funzionamento della pubblica illuminazione in varie strade della città. È un problema ricorrente, che investe e limita la qualità della vita e la sicurezza urbana. Il consigliere comunale di FdI, Pasquale Napoletano , ha inviato una nuova interrogazione consiliare “Nelle scorse settimane sono pervenute al sottoscritto innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini ... (casertanotizie)

Caserta . Caserta sempre più green. Ma è il “verde” che non “accontenta” i cittadini e gli elettori, perché li invoglia ad un sonoro spernacchiamento degli amministratori. È da alcuni di loro che mi arriva la denuncia sullo stato di degrado e di abbandono in cui versa il quartiere Acquaviva , proprio nel quadrilatero della zona di cui spesso si sono occupate le avveniristiche dichiarazioni dell’amministrazione Marino. I suoi esponenti, anche sui ... (casertanotizie)

Caserta . La già lenta e inefficace, talvolta omissiva, macchina comunale ne fa un altra delle sue. A fronte di continue giustificazioni circa la scarse zza delle risorse umane quotidianamente impegnate in tutti gli Uffici comunali, l’Ufficio Ragioneria – a mio avviso senza alcuna urgente e doverosa motivazione e probabilmente anche in inosservanza delle modalità contrattuali vigenti con la Tesoreria comunale, ha deciso da qualche tempo di ... (casertanotizie)

Week end Napoletano per Don Pedro di Borbone, pretendente al Trono di Napoli - Il reale è stato in visita al Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe di Vestire i Nudi, dove è conservata la celeberrima "mazzarella" di San Giuseppe ...napolitoday

Caserta, Parco Primavera: stop gara alloggi popolari, a rischio 9 milioni del Pnrr - In 48 ore sono cambiate due volte le carte in tavola nella ormai complessa e intricata vicenda del finanziamento Pnrr per il recupero dell’immobile B1 di proprietà comunale ...ilmattino

Fratelli d'Italia nomina i responsabili dei dipartimenti Casertani - Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Caserta, Gimmi Cangiano, ha provveduto a conferire gli incarichi di Responsabili dei Dipartimenti, continuando così la strutturazione del Partito iniziat ...casertanews