Caserta | 23enne deceduto per incidente - aveva sottoscritto per la donazione degli organi

(Di martedì 23 aprile 2024). Ha deciso in vita di dare un senso alla sua morte. E così è stato. Nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di, un giovane di 23 anni,a seguito di un, ha donato, accertata la morte cerebrale, cuore, fegato, reni e cornee, riaccendendo la possibilità e la speranza di vita in pazienti in attesa di trapianto. Un gesto di solidarietà e altruismo che il ragazzo ha scelto di fare, sottoscrivendo la dichiarazione di volontà allae dei tessuti, quando la vita gli sorrideva nel pieno delle sue potenzialità. Una scelta di generosità, di cui i suoi genitori sono venuti a conoscenza nel momento più duro, quello della morte del figlio. Una scelta che, commossi, ...