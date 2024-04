Carys Douglas ‘ruba’ l’abito di mamma Catherine Zeta-Jones

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 23 aprile 2024) Chi non ha mai rubato un abito dall’armadio dellaperò ha la fortuna di poter attingere da un guardaroba speciale: è infatti la figlia die Michael. Per festeggiare il suo 21esimo compleanno ha indossato un abito sottoveste che la madre aveva sfoggiato quasi 25 anni prima, nel 1999. L’abito per i 21 anni diCome ogni ragazza della sua età,ha condiviso su Instagram alcuni scatti della festa, scrivendo: “Il miglior 21esimo compleanno che potessi desiderare!” Tra fiori, torta, amici e tavola imbandita spunta anche il look ...