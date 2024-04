Carmelo Bene - in arrivo la schedatura digitale del suo archivio | lo scandalo dell’attore poeta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Non abbiamo bisogno di un anniversario per parlare di(1937-2002), il più grande e controverso fra i protagonisti del nostro teatro nel secondo Novecento. E tuttavia una novità c’è ed è importante. Poche settimane fa, la direzione della struttura in cui è installato dal 2021 l’, a Lecce, ha annunciato ladi tutto il materiale raccolto, a cominciare dagli oltre cinquemila volumi. Una buonissima notizia non solo per gli studiosi ma per tutti gli appassionati di CB, che non sono pochi, nonostante il passare del tempo. Alla fine degli anni Cinquanta, quella di, in un Caligola di Camus ancora non suo, fu un’apparizione “anomala” e “folgorante” (aggettivi del critico Franco Quadri), che si ripropone e si conferma, nel giro ...