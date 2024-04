Carlo ha il cancro - condizioni di salute del Re | la data del suo ritorno

(Di martedì 23 aprile 2024) I sudditi del Regno Unito, e non solo, si chiedono quali siano ledi Re. Giorno dopo giorno, in tantissimi vanno a caccia di aggiornamenti. Gli ultimi danno speranza, dal momento che finalmente si parla di undel sovrano alle sue attività pubbliche. Ile le necessarie cure lo hanno obbligato a un prolungato periodo d’assenza, che peròsarebbe ben intenzionato a veder terminare, finalmente. Ildi ReI medici hanno imposto a Redi tenersi bene alla larga dai faticosi impegni reali. Il sovrano ha continuato a svolgere gli incarichi di Stato, come ad esempio le udienze settimanali tenute con il Primo Ministro Rishi Sunak, ma non ha preso impegni pubblici. Impegnato infatti a riprendersi fisicamente ...

Carlo è tornato a Londra e la folla lo ha acclamato. Il cancro , paradossalmente, lo ha avvicinato ai sudditi che hanno visto nel loro Re una persona come loro. Intanto le notizie che arrivano da fonti vicine a Palazzo sono confortanti. Sua Maestà risponde bene alle cure. Carlo e Camilla tornano al lavoro Carlo e Camilla sono tornati dal loro breve viaggio in Scozia dove si erano recati per una sorta di luna di miele in occasione del loro ... (dilei)

Se Carlo reagisce bene alle cure contro il cancro , tanto da sperare di aumentare gli impegni di lavoro nelle prossime settimane, un nuovo gigantesco problema si abbatte sulla Monarchia. Simon Dorante-Day, il presunto figlio segreto che Carlo avrebbe avuto con Camilla in gioventù, è deciso a muovere un’azione legale contro di lui, durante il suo viaggio di Stato in Australia, previsto per il prossimo ottobre. Carlo , chi è il presunto figlio ... (dilei)

Carlo sta affrontando con positività le cure contro il cancro tanto che sta rispondendo bene alle terapie. Ma la malattia lo ha messo di fronte alla necessità di risolvere alcuni problemi familiari prima che non ci sia più il tempo. Ovviamente il riferimento è a Harry che però è del tutto inaffidabile, tanto da ripudiare le sue origini inglesi a favore degli Stati Uniti. Carlo tradito da Harry Carlo sta facendo di tutto per recuperare il ... (dilei)

Un nuovo presagio nefasto si abbatte su Carlo . l’aereo che ha usato più volte per i suoi spostamenti è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Il Re comunque non era a bordo. Infatti, i suoi spostamenti sono limitati a causa del cancro e negli ultimi mesi ha preso un aereo solo la settimana scorsa per raggiungere il castello di Balmoral con Camilla. In ogni caso, i più superstiziosi hanno visto in questo Incidente , per fortuna senza ... (dilei)

La casa reale inglese sta vivendo un vero e proprio periodo nero. Infatti sia Re Carlo III che Kate Middleton, principessa del Galles, hanno annunciato al mondo di essere affetti da tumore e stanno ricevendo tutte le cure del caso. A differenza della nuova, il monarca continua, in ogni caso, a mostrarsi in pubblico anche se ha diminuito, ovviamente, i suoi impegni ufficiali. A sostituirlo, sua sorella Anna, la moglie Camilla e Sophie di ... (dilei)

Sono passati ormai tre mesi da quando Buckingham Palace ha diffuso la notizia della malattia di Re Carlo , affetto da un tumore. In seguito alla scoperta della malattia, il monarca è stato costretto a rinunciare agli impegni istituzionali per circa un mese, ma oggi torna a mostrarsi ai sudditi, sorprendentemente sereno e sorridente, sempre con al fianco l’amata moglie Camilla. Con lui anche oggi, un giorno speciale, perché si sarebbe festeggiato ... (dilei)

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: il gesto in memoria della madre Elisabetta - La prima volta era stato in occasione della Santa Pasqua, ma anche nella domenica non festiva del 21 aprile, Re Carlo è uscito di casa per recarsi a messa. Nella chiesetta di Crathie Kirk, ...dilei

Kate Middleton malata: la promessa di William commuove tutti - Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Il Principe William non viene meno ai suoi doveri coniugali e resta accanto alla moglie Kate Middleton, che sta combattendo contro un cancro. D ...corrieredellosport

“Certo, lo farò”: il principe William commosso per Kate Middleton - Il principe William riprende gli impegni pubblici e parla commosso della moglie, Kate Middleton in cura per il cancro. Il principe William è tornato ... ha parlato della moglie Kate e del padre, il re ...newsmondo