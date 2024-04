Capua | schianto tra due autovetture - feriti i conducenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 aprile 2024). Questa mattina verso le ore 10.30 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Teodoro Mommsen, nel comune di, per un incidente stradale tra due. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato tutti gli occupanti, un uomo ed una donna che conducevano i veicoli, già fuori dallee soccorsi dal personale sanitario intervenuto con due autoambulanze. Pertanto si provvedeva a mettere in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.