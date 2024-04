Cantante inciampa sul telefono di un fan e cade rovinosamente sul palco | il video della caduta

(Di martedì 23 aprile 2024) Durante l’esibizione al Coast City Country Festival a Vancouver, Canada, Luke Bryan,starmusica country, ha vissuto un momento piuttosto imbarazzante. Mentre si esibiva suldel BC Place Stadium, èto in modo spettacolare, finendo perresul. Undell’incidente mostra Bryan che si rialza quasi immediatamente, apparentemente illeso, nonostante laimprovvisa. Il filmato rivela che il motivo dello scivolone di Bryan: unlasciato incustodito sul, forse appoggiato momentaneamente da un fan. Nonostante l’imbarazzo, ilha gestito l’incidente con grande spirito e professionalità: ha persino interagito con ...

Marcella Bella a Belve: "Amadeus non mi ama, esclusa per cinque anni" - Doppi sensi sulla ‘gatta’ Marcella Bella spiega la famosa canzone a ‘Belve’ La terza puntata di 'Belve', il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, andrà in onda martedì 16 apr ...informazione

Belve, “l'icona gay” Marcella Bella inciampa sull'acronimo Lgbtqia+ - “Le è arrivato a casa l’attestato di icona gay” chiede ironicamente Francesca Fagnani a Marcella Bella, ospite della puntata di domani sera di Belve. “Magari mi arrivasse, ne sarei felice” risponde l ...informazione