Canottaggio Ravenna conquista cinque medaglie

(Di martedì 23 aprile 2024)per la Canottierial Meeting Nazionale di Società svoltosi a Sabaudia dal 20 al 21 aprile. Nelle due giornate di gare in cui si sono sfidate oltre 50 società provenienti dal centro e dal sud Italia, i canottieriti si sono aggiudicati 2 ori, un argento e due bronzi grazie alla squadra agonistica e a quella Master, oltre a una serie di bei piazzamenti. Il primo oro è ad appannaggio del quattro di coppia Under 19. Splendida gara per Emanuele Palacio Cano, Christian Vittori, Filippo Tassinari e Nicola Sansovini che nella migliore tradizione della Canottieriregolano i propri avversari chiudendo in 06.33:28 schiantando le resistenze prima del Barion, argento e del Chiusi, bronzo. Il secondo oro èto dall’inedito doppio Master B composto dal ...