Cannavaro | Quando ti chiamano certe società è difficile dire di no L’Udinese ha storia da società seria

(Di martedì 23 aprile 2024)è il nuovo allenatore del. Oggi si è tenuta la conferenza di presentazione del mister. Rimangono tutti sorpresi mister dalle strutture che trovano Udine, lei ha già esperienza internazionale, quanto può incidere il suo lavoro all’estero in un gruppo così internazionale? «Buon pomeriggio a tutti e ringrazio ittori per le belle parole oltre che laper la possibilità di essere qui, ringrazio Cioffi per lo sforzo fatto fino a ieri, l’ho sentito ieri sera. Al di là della tanta voglia ci sono sicuramente difficoltà, è sicuramente una squadra con molti giocatori che parlano diverse lingue e sicuramente la comunicazione è fondamentale, chi gioca a calcio sa che la lingua è una, c’è da avere un concetto unico però, che è quello di non aver paura. Nelle ultime partite non ho visto ...

Cannavaro “Via la paura per la salvezza dell’Udinese” - 3 minuti per la lettura UDINE (ITALPRESS) – Accoglienza con applausi in sala stampa e sorriso da campione del mondo per partire subito con il piede giusto: prende avvio così l’avventura di Fabio Canna ...quotidianodelsud

Quando si gioca Udinese-Napoli: data 'extra-weekend' per il match con la squadra di Cannavaro - Udinese-Napoli sarà un match speciale. Sulla panchina dei bianconeri, infatti, ci sarà Fabio Cannavaro che affronterà per la prima volta da allenatore la squadra in cui è cresciuto.napolitoday

Roma, esami ok per Ndicka: Quando può tornare - Visualizzazioni: 1 Il difensore della Roma ha svolto questa mattina gli esami di idoneità per stabilire i tempi del suo ritorno in campo. C’è un obiettivo. Roma, buone notizie dagli esami di Ndicka. D ...calciostyle