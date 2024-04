Campi solari 2024 Pubblicato il bando per i gestori delle attività

Grosseto, 2 marzo 2024 – Sta facendo molto discutere il progetto eolico di Pitigliano ma questo, insieme agli altri due molto discussi in Maremma, ovvero quello di San Donato (comune di Orbetello) e Montauto (Manciano) sono solo tre dei tanti piombati in Maremma. I mega progetti per realizzare in provincia di Grosseto campi solari e parchi eolici sono 58 distribuiti in diversi comuni tra cui Manciano, Campagnatico, Cinigiano, Grosseto, ... (lanazione)