Campi Flegrei - prove di evacuazione a scuola | ok il primo test di fuga

Tempo di lettura: 6 minutiQuesta mattina – riferisce il Comune di Napoli – si è tenuta la prima delle esercitazioni mirate a testare le procedure operative da adottare in caso di inasprimento dei fenomeni legati al bradisismo. L’esercitazione ha preso il via con un primo allarme per uno sciame sismico a partire dalle 8.30, di magnitudo 2.7, al quale ha fatto seguito un alert per una scossa più forte alle ore 10.13, quando è arrivata dall’Ingv ... (anteprima24)