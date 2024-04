Campagna - tentato furto di materiale ferroso di Trenitalia | tre arresti

FOTO DA WIKIPEDIA L’omicidio di Andrea Campagna risale al 19 aprile del 1979. L’agente, appartenente alla DIGOS, perse la vita in un attentato poi rivendicato dal gruppo di estrema sinistra dei Proletari Armati per il Comunismo. L’omicidio di Andrea Campagna – Ilcorrieredellacittà.com Il delitto fu rivendicato con un volantino come ritorsione alle operazioni di polizia in seguito al delitto Torregiani. L’omicidio dell’agente Andrea ... (ilcorrieredellacitta)