Camelia - la borsa gioiello per l’estate

(Di martedì 23 aprile 2024) Arrivae stiamo iniziando a tirare fuori dall’armadio vestitini leggeri e colorati, lasciandoci indietro, con la stagione fredda, vestiti scuri e pesanti. Quale miglior accessorio per esprimere ancora più gioia e fantasia nel proprio outfit, se non una sgargiantedecorata a mano?, tra le borse di punta della boutique fiorentina Atelier.C, sfoggia una

Il nastro in tessuto ha molti più usi di quello che si pensa. Come dare seconda vita, fashion, a tali oggetti - Lo ha fatto anche Bella Hadid sul numero di Aprile di Vogue Italia: una bella tendenza sempre più in voga protagonista su TikTok (e Vinted) ...vogue