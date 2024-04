Cambio alla guida di Forza Italia Sara Pugliese nuovo coordinatore

(Di martedì 23 aprile 2024) L’ex assessoreè la nuova coordinatrice comunale di. Il passaggio del testimone con Anita Francesconi, storico punto di riferimento del partito a Siena, è avvenuto ieripresenza del leader regionale Marco Stella e del suo vice Roberto Berardi, affiancati dalprovinciale Alessandro Pssini. Di fronte a una platea in cui sedevano tra gli altri l’assessore Lorenzo Lorè, la consigliera comunale Lorenza Bondi, il viceprovinciale Paolo Salvini e l’ex giocatore della Mens Sana di serie A, Piero Franceschini, Stella ha spiegato: "Anita non esce di scena, infatti le chiederemo un impegno ancora maggiore nel coordinamento comunale a supporto di. Per ...

Il Movimento 5 stelle abbandona la giunta guidata dal presidente del Pd Michele Emiliano in Puglia . L'annuncio è arrivato da Giuseppe Conte: "È ora di fare pulizia", ha affermato. Alla base della rottura ci sono le diverse inchieste giudiziarie che hanno portato, nelle scorse settimane, ad arresti nella Regione per corruzione e voto di scambio .Continua a leggere (fanpage)

Sul caso di corruzione e voto di scambio in Sicilia è intervenuto il leader del M5S Giuseppe Conte in Basilicata: “È la conferma che il centrodestra non può assolutamente parlare di questi temi perché da Nord a Sud è una questione generale che riguarda le amministrazioni di centrodestra da sempre notoriamente indifferenti alle infiltrazioni e al voto di scambio mafioso. Indifferenti alla corruzione. Tutte le forze politiche devono alzare ... (ilfattoquotidiano)

Bergamo. Una dose di coca in cambio di un rapporto sessuale o il preludio di una serata hot in un motel condita con sostanze stupefacenti? In base a quanto dichiarato da I.C., 53enne senza fissa dimora, Arrestato martedì 16 aprile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è valida la seconda ipotesi. Per la donna che era con lui in auto quando è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile di Bergamo, la versione corretta è ... (bergamonews)

In attesa di capire quale sarà la reazione di Israele all’ultimo attacco di Teheran, la diplomazia silenziosa continua a lavorare per evitare un allargamento del conflitto. L’Iran minaccia attacchi ai siti nucleari israeliani L'articolo Dall’Egitto voci di accordo Usa-Israele : “Nessuna guerra all’Iran in cambio dell’invasione di Rafah”. Ma Gallant : “Facciamo quello che ci pare” proviene da Il Fatto Quotidiano. (ilfattoquotidiano)

La corsa di Saccardi per il Comune: "C’è bisogno di un Cambio di passo. Italia Viva arriverà al ballottaggio" - Inizia in San Lorenzo il tour elettorale della candidata renziana che punta a essere il vero ago della bilancia "Vogliamo risolvere i problemi della città: non fatevi abbindolare dalle promesse di Sch ...lanazione

Il “divorzio“ di Fidi e Cambi va in Consiglio - Frattura politica a Volterra: i consiglieri Cambi e Fidi lasciano la lista Per Volterra per formare Coalizione Volterra Civica. Reazione di Benini.lanazione

Isola, salta la puntata del giovedì. L'annuncio in diretta: ecco quando ritornerà e cosa andrà in onda al suo posto - «L'Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì, ci vediamo direttamente lunedì prossimo». Cambio programmazione per il reality di canale 5 con l'annuncio ...leggo