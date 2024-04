Calzona detta l’ultimatum e nuove regole quando i buoi sono scappati dalla stalla

Vincenzo Italiano ha comunicato ufficialmente alla Fiorentina la volontà di voler cambiare aria al termine della stagione. L’allenatore è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello sulla panchina viola ma il suo lavoro a Firenze è arrivato agli sgoccioli. E’ avviata, infatti, una trattativa con il Napoli. La Fiorentina continua a confermarsi una squadra molto importante in Italia e in Europa, nell’ultima stagione ha raggiunto una ... (calcioweb.eu)

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY Sport alla vigilia di domani. Ormai ci siamo, sono meno di ventiquattro le ore che separano Barcellona e Napoli dall’ora della verità. Domani alle ore 21, andrà in scena il ritorno dell’ottavo di finale, il secondo atto dopo il primo, conclusosi con il risultato di uno a uno al Maradona. Una gara ancora in bilico quindi, in cui il Napoli di Francesco ... (spazionapoli)

Calzona potrebbe seriamente rimanere al Napoli: Spunta una possibilità, De Laurentiis valuta il suo operato. Francesco Calzona è il presente partenopeo: ad oggi, a lui si chiede di esaudire il desiderio di andare in Champions League. Un’ultima spiaggia su cui De Laurentiis ha voluto riparare il suo Napoli da una tempesta che ha travolto i campioni d’Italia in carica e con Rudi Garcia e con Walter Mazzarri. Calzona in 3 partite, sulla panchina ... (spazionapoli)

Calzona ha imposto 3 regole chiave nello spogliatoio azzurro. Incontro con De Laurentiis per rilanciare il Napoli. CALCIO Napoli – Francesco Calzona ha preso ufficialmente le redini del Napoli e sta già imprimendo la sua impronta nello spogliatoio azzurro. Prima dell’allenamento il tecnico ha riunito l’intera rosa per un confronto, dettando le 3 regole chiave del suo credo calcistico. La prima è la meritocrazia: niente più musi lunghi o ... (napolipiu)

Francesco Calzona ha tenuto un colloquio con il Napoli nei giorni post Barcellona dove ha dettato le sue regole Francesco Calzona ha tenuto un colloquio con il Napoli nei giorni post Barcellona dove ha dettato le sue regole. Il tecnico, dopo aver parlato con De Laurentiis, ha deciso di tenere a rapporto la squadra per spiegare il suo regolamento. Niente più musi lunghi e dunque un comportamento consono anche dopo i cambi. Poi alcune idee ... (calcionews24)