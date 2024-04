Caltanissetta - differenziata da incub - un controllo su due ha prodotto una multa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Sono stati eseguiti in totale 64 controlli, con 23 utenti sanzionati: i dati recenti sull’efficacia della raccolta, ottenuti dalla collaborazione tra la Polizia municipale e gli operatori Dusty, mostrano che solo la metà dei controlli effettuati è risultata conforme alle normative. L’ispezione ha riguardato sacchetti e contenitori degli utenti di Via Marrocco, Via Maida, Via San Calogero, Via Rimondi, Via Villalba, Via Maddalena Calafato, Piazza Grazia, Via XX Settembre, Via C. A. Dalla Chiesa, Via De Amicis, Via De Roberto. Le verifiche sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni. Immagine di repertorio.