Call of Duty | Modern Warfare 3 - la skin dinosauro è ora disponibile nello store

Il miglior loadout per l’HRM-9 in Call of Duty: Warzone contribuisce a spremere al massimo le potenzialità di questa mitragliatrice leggera. Sin dalla sua introduzione nel videogioco, l’arma è diventata una delle preferite per gli scontri ravvicinati nelle mappe piccole ed è rimasta tra le scelte dei giocatori anche dopo alcune revisioni al ribasso delle statistiche. Ecco allora il miglior loadout per l’HRM-9 nella Stagione 3 di Call of Duty: ... (game-experience)

Trovare modi nuovi e più rapidi per aumentare il livello operatore, arma e Pass Battaglia in Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone è l’obiettivo principale dei giocatori più assidui degli sparatutto di Activision. Gli sviluppatori vengono incontro ai fan con un nuovo weekend di punti esperienza doppi. L’evento prende il via oggi per tutti (ieri per gli utenti PlayStation) e continuerà a tempo indeterminato, visto che non è stata comunicata ... (game-experience)

Il miglior loadout per il BP50 in Call of Duty: Modern Warfare 3 è essenziale per spremere al massimo questo fucile d’assalto. Ispirata al classico F2000, quest’arma può essere potenziata con accessori capaci di renderla davvero letale. Ecco allora il miglior loadout per il BP50 nella Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare 3, come riportato da Charlie Intel: Barrel: Lore-9 Heavy Barrel Muzzle: ZEHMN35 Compensated Flash Hider Underbarrel: ... (game-experience)

I giochi di Call of Duty dovrebbero arrivare a breve su Xbox Cloud Gaming, indicando di conseguenza che i titoli della celeberrima serie sparatutto sono pronti ad arricchire la line-up offerta da Xbox Game Pass. A condividere questa notizia è stato Insider Gaming, segnalando prontamente la scoperta effettuata da parte di un utente di Reddit. Nello specifico Psychologica-Pool-3 ha evidenziato come proprio in questi minuti Call of Duty: Black Ops ... (game-experience)

Negli ultimi giorni, gli abbonati di PlayStation hanno avuto tutti i motivi per festeggiare con il recente arrivo dei nuovi giochi di aprile 2024 su PlayStation Plus Extra e Premium. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui. Sony ha anche deliziato la sua base di giocatori con nuovi pacchetti gratuiti disponibili sullo store, tra cui uno dei più allettanti dedicato al celebre sparatutto in prima persona, Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone ... (gamerbrain)