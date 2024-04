Calhanoglu - il primo Scudetto è una rivincita | dai cori di Ibra a quello dell'Inter VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) `Calha lo sai perchè, tu non segnavi mai... Ora che sei con noi, la rete gonfierai, idolo neroblù, Hakan`. Probabilmente bastano...

Hakan Calhanoglu ha segnato tanto con la maglia dell’Inter nonostante sia centrocampista. Il club nerazzurro ricorda il suo primo gol contro il Genoa su Twitter con un VIDEO . CHE GOL! – Manca appena un giorno alla partita tra Inter e Genoa, che potrebbe chiudere definitivamente i giochi per lo Scudetto a 24 ore di distanza da Napoli–Juventus. I partenopei vincendo darebbero la possibilità alla squadra di Simone Inzaghi di salire a +15 dal ... (inter-news)

Inter, adesso si pensa al futuro: le mosse di mercato - Vinto lo scudetto, l'Inter pensa già al mercato Conquistato il ventesimo scudetto, l' Inter non si ferma e continua la programmazione in vista della prossima stagione. Tra rinnovi e rinforzi in ...gianlucadimarzio

Calhanoglu, sfottò ai suoi ex tifosi del Milan: ecco il post suI social del regista dell'Inter - Hakan Calhanoglu si è ripreso un’altra meravigliosa rivincita sul Milan e i suoi ex tifosi. Appena l’arbitro ha sancito la fine del match con il triplice fischio, ...ilmessaggero

La vendetta fredda di Calhanoglu nei confronti dei tifosi milanisti - Il turco, pochi istanti dopo la vittoria dello Scudetto, ha postato sui propri canali social una foto emblematica sul triennio appena trascorso, culminato nella vittoria del derby che ha regalato ai n ...ilgiornale