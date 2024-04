Calendario Europei ginnastica artistica Rimini 2024 | programma - orari e diretta tv

Il Calendario completo degli Europei di judo 2024, in programma a Zagabria, in Croazia, da giovedì 26 a domenica 28 aprile. Grande attesa per la rassegna continentale, che mette in palio fino ad un massimo di 700 punti per il ranking olimpico in ciascuna delle 14 categorie di peso in gara ed è dunque una tappa importantissima in ottica qualificazione per Parigi. L’Italia, che ha già conquistato pass olimpici individuali in otto categorie, si ... (sportface)

Gli Europei 2024 di canottaggio e paracanottaggio si terranno a Szeged, in Ungheria, e saranno previsti da giovedì 25 a domenica 28 aprile: si partirà giovedì 25 con le batterie in sessione unica, poi venerdì 26 batterie e ripescaggi ancora in sessione unica. Sabato 27 si disputeranno Semifinali C/D, Finali B, Semifinali A/B e Finali A di canottaggio e paracanottaggio, infine domenica 28 si disputeranno nell’ordine le Finali D, C e B e poi le ... (oasport)

Cresce l’attesa in vista dei Campionati Europei 2024 di judo, in programma a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La capitale croata si appresta ad accogliere oltre 400 atleti provenienti da 47 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) mettendo in palio inoltre punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. La Nazionale ... (oasport)

Gli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile si disputeranno a Rimini dal 24 al 28 aprile. L’Italia tornerà a ospitare la rassegna continentale a quindici anni di distanza dall’edizione di Milano e la nostra Nazionale proverà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico. I Moschettieri si presenteranno all’appuntamento per difendere il titolo a squadre conquistato dodici mesi fa e lanceranno ufficialmente la volata verso le ... (oasport)

Gli Europei 2024 di boxe andranno in scena a Belgrado (Serbia) dal 18 al 28 aprile. L’Italia non sarà presente con le sue stelle: tutti gli azzurri qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno infatti deciso di non prendere parte alla rassegna continentale e di concentrarsi sulla marcia di avvicinamento all’evento più importante della stagione. Non saranno dunque della partita Aziz Abbes Mouhiidine (argento iridato tra i pesi massimi) e Irma ... (oasport)