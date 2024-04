Calciatori italiani all' estero | Farioli vince e convince - male Emerson con il West Ham

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 23 aprile 2024 - In archivio un'altra settimana di calcio in giro per l'Europa, e non solo. Si parte dal turno spezzettato di Premier League, con il Tottenham di Udogie e Vicario che non è sceso in campo e recupererà la trentaquattresima giornata il 14 maggio nel big match contro il City, stesso discorso per il Brighton di De Zerbi che si è visti posticipare il match contro il Chelsea. Arriva comunque una durissima grana per il Tottenham e per la nazionale italiana di Luciano Spalletti. Destiny Udogie ha chiuso la sua stagione 2023-24: nell'ultimo match contro il Newcastle (perso 4-0) il quadricipite della gamba destra è andato ko, dunque intervento chirurgico e stop per almeno tre mesi. Ciò significa non solo stagione finita con gli Spurs, ma anche addio alla possibilità di vederlo sulla corsia mancina con la maglia Azzurra a Euro 2024. "Un infortunio pone fine alla mia ...